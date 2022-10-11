Стерненко і Притула озвучили суму, яку розлючені українці зібрали "на помсту" РФ: "Правильно трансформували свою лють"

Завершено збір коштів на дрони-камікадзе для ЗСУ, який організували волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула.

За добу після оголошення волонтерами Сергієм Притулою і Сергієм Стерненком збирання коштів "На помсту" РФ за ракетні обстріли України стали відомі його результати. Українці перевершили самі себе, зібравши 352 мільйони гривень.

Про це повідомили в Мережі Сергій Стерненко та Сергій Притула.

Волонтери зізналися, що очікували зібрати 100 млн гривень на 50 дронів-камікадзе і 3 станції до них, але очікування перевершили їхні сподівання.

"За цю добу ми з вами разом на мою банку та рахунки Сергія Притули зібрали 352 мільйони гривень. З цих коштів ми купуємо 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень. Але оскільки мі зібрали в рази більше, аніж планували, то залишається ще 252 мільйони. І вони також підуть на винищення російських окупантів", - повідомив Стерненко в своєму телеграмі.

Він додав, що згодом будуть опубліковані деталі витрат, але пообіцяв, що "бавовни" буде багато і подякував українцям за допомогу ЗСУ.

"Буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло", - сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, поки окупанти влаштували масовану атаку по території України, волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко організували збір коштів на дрони-камікадзе для ЗСУ "для помсти" РФ за ракетні обстріли. За кілька годин українці зібрали понад 150 млн грн. Сьогодні о 12:00 збір був завершений.

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