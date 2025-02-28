Право на відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія українців

У Міноборони пояснили, що цим особам треба зробити для оформлення відстрочки.
Кабінет міністрів надав право на відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які побували у російському полоні.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"Уряд ухвалив постанову, що надає цивільним особам, які перебували в російському полоні, право отримати відстрочку від мобілізації", – йдеться у заяві.
Для оформлення відстрочки потрібно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
До слова, у січні уряд ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин.
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