Право на відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія українців

У Міноборони пояснили, що цим особам треба зробити для оформлення відстрочки.

Кабінет міністрів надав право на відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які побували у російському полоні.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Уряд ухвалив постанову, що надає цивільним особам, які перебували в російському полоні, право отримати відстрочку від мобілізації", – йдеться у заяві.

Для оформлення відстрочки потрібно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

До слова, у січні уряд ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин.