"Право повністю на боці України": Кулеба прокоментував блокування кордону з Польщею

За словами голови МЗС, не можна робити відносини з сусідами заручником своєї внутрішньої політики.

Проблеми із блокуванням польськими перевізниками кордону з Україною можна вирішити, адже виконувати треба не вимоги внутрішньої політики, а закони, міжнародні зобов'язання. А право — на боці України.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив під час телемарафону 4 грудня.

"Не можна робити відносини з сусідами заручником своєї внутрішньої політики. Не можна цю карту розігрувати, тому що сусід — це сусід. Тим паче, коли це сусід з яким ти незабаром воз'єднаєшся в єдиному просторі Європейського Союзу. Сусід, який захищає тебе від того, щоб на твоєму кордоні стояли російські війська", — заявив Кулеба.

Він наголосив, що діяти потрібно виважено, мудро та "спокійно все пережити".

"Ці всі проблеми можна вирішити, і я не маю сумніву, що їх можна буде вирішити. А виконувати треба не вимоги внутрішньої політики, а закони, міжнародні зобов'язання. Право повністю на боці України. І право Європейського Союзу, і угода про асоціацію між Україною та ЄС", — додав очільник МЗС.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна технічно готова до відкриття нових смуг для порожніх транспортних засобів у системі "єЧерга".

Також напрацьовано низку заходів, що мали б зупинити протест польських блокувальників кордону.

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