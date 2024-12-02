Правоохоронці викрили членів організованої групи, які надавали "послуги" ухилянтам: деталі

Така "допомога" коштувала бажаючим від 7 до 15 тисяч доларів.

У Києві викрили членів організованої групи, які надавали "послуги" ухилянтам. Вони фабрикували висновки ВЛК та переправляли військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Києві викрили членів організованої групи, які надавали "послуги" ухилянтам

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Організатором групи виявився колишній співробітник столичного військкомату, раніше судимий за корупційні злочини. Зловмисник залучив до схеми чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні.

У Києві викрили членів організованої групи, які надавали "послуги" ухилянтам

"Правоохоронці встановили, що лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином чоловіки отримували "білий квиток", який надавав їм можливість виїхати за кордон", - йдеться у повідомленні.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК та СП, які визнали непридатним до військової служби чоловіка, підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити колишньому депутату Жмеринської міської ради втекти за кордон після скоєння злочину.

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