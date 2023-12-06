Правоохоронці допитують співмешканку Киви: що вона розповіла

Вочевидь, колаборант дуже боявся, що його життя закінчиться саме так.

У Підмосковї 6 грудня знайшли вбитим екснардепа й зрадника України Іллю Киву. Наразі слідчі допитують співмешканку Ківи.

Про це пише російські телеграм-канали.

Деталі

У російському пропагандистському телеграм-каналі Mash зауважують, що Ілля Ківа був убитий двома пострілами у груди та голову. Так, першим його поранили, другим – добили.

"Вбивство було скоєно у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу "Велич Country Club" у селі Супонєве. Тому тіло ексдепутата Верховної Ради України виявили лише за годину", – пишуть росіяни.

Цілком можливо, що супутниця Киви могла навести кілера на слід, проте ця версія поки не підтверджена. Особу жінки не розкривають з метою її безпеки. Правоохоронців цікавить, чи вона не помічала останнім часом підозрілих людей в оточенні пропагандиста.

Як пише російський телеграм-канал Baza, співмешканка Іллі Киви розповіла слідчим, що ексдепутат завжди намагався дотримуватися заходів безпеки. До прикладу, він щоразу йшов у лісосмугу готелю, щоб записати відео. Це потрібно було для того, щоб унеможливити визначення місцевості, де він перебуває.

"Цього разу Кива міг також вирушити до лісу, щоб записати ролик для свого телеграм-каналу", – розповідають про фатальну долю колаборанта росіяни.

Раніше в ОПУ відреагували на смерть Іллі Киви і попередили, що таких інцидентів на території РФ буде більше.

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