Правоохоронці розслідують 45 фактів вбивств українських полонених

Факти вбивства військовополонених військами агресора фіксуються з початку широкомасштабного вторгнення.
Українські правоохоронці від початку повномасштабного російського вторгнення задокументували і розслідують 45 фактів убивств українських військовополонених.
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, інформує УП.
"Факти вбивства військовополонених військами агресора фіксуються з початку широкомасштабного вторгнення. Однак особливо збільшилася кількість таких випадків з листопада минулого року", - заявила Максимець.
Вона зазначила, що станом на березень 2024 року українські правоохоронці задокументували 45 фактів убивств військовополонених, які розслідуються у межах 19 кримінальних проваджень. Максимець заявила, що ця цифра є не остаточною.
"У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином", - заявила речниця Офісу генпрокурора.
Крім того, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством військовослужбовцю армії РФ, який розстріляв українського військовополоненого.
У СБУ повідомили, що зловмисником є неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.
Слідство встановило, що 6 січня 2024 року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ. Він здійснив щонайменше три постріли у полоненого.
Пізніше Курашов був захоплений. Полон українськими військовими під час контратаки. На допиті у СБУ інший полонений окупант "здав" Курашова, а пізніше були знайдені й інші докази вини у вбивстві українця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гауляйтер розповів, як РФ має намір використати українських полонених.
Крім того, ми раніше інформували, що боєць 3-ї штурмової бригади пояснив, чому окупанти показово розстрілюють українських полонених.
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