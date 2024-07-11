Правоохоронці відпустили ексголову Верховного суду Князєва, якого спіймали біля кордону з Румунією

Сам Князєв каже, що перебуває біля румунського кордону у відпустці "за наказом суду".

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого зупинили за кількасот метрів від державного кордону з Румунією, відпустили після перевірки документів.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"Поверхнево нічого не знайшли. Паспорта закордонного візуально не бачили. Поглиблено не оглядали, боялися конфлікту. Поводив себе нормально. Передали поліції, говорив що їхав на відпочинок в Солотвино. Йому порекомендували залишити межі Закарпатської області", - повідомило джерело журналіста у ДПСУ.

Сам Князєв заявив, що він "перебуває у відпустці за наказом суду".

Ексголова Верховного суду також сказав, що після ретельної перевірки документів "звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що претензій немає". Він планує "продовжити відпустку".

"Не здивуюсь, якщо вже завтра він буде публікувати селфі із якоїсь із Європейських столиць", - зазначив Глагола.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві, впіймали за 1 км від кордону з Румунією на Закарпатті.

Крім того, ми раніше інформували, що Князєв за 1000 грн "орендував" квартиру в елітному районі Києва.

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