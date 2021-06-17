Правоохоронці відзвітували, як просувається розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова

Розслідується версія помсти за професійну діяльність.

Напередодні другої річниці від дня смерті черкаського журналіста і блогера Вадима Комарова про хід розслідування його вбивства розповіли керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін і заступник начальника ГУНП Черкаської області, начальник слідчого управління ГУНП Євген Рогачов.

Як повідомляє видання "Прочерк", розповідаючи про перебіг розслідування вбивства Вадима Комарова, очільник прокуратури Черкаської області Олександр Воронін зазначив, що обсяг проведених слідчих дій – дуже великий.

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"Кримінальна справа складається з близько 20 томів, перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора, моєму контролі, контролі начальника ГУНП", - наголосив Воронін.

За його словами, на сьогодні зібрано покази близько тисячі осіб. Оглянуто записи з десятків камер, на 17 зафіксовано ймовірного злочинця, складено фоторобот, проведено десятки експертиз.

"Родину Комарова ніхто не звинувачує. Ми говоримо лише, що в нас виникла проблема. Коли Вадим ще був живий, перебував у комі, ми хотіли отримати засоби, на яких він працював. На жаль, всі вони були пусті, всю інформацію було знищено. Родина повідомила, що там могли міститися побутові родинні записи, оприлюднення яких сім'я не хоче" – сказав прокурор.

Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП Євген Рогачов, у ході слідства не підтвердилися версії вчинення злочину на ґрунті несподівано виниклих неприязних стосунків, з метою пограбування. Розслідується версія помсти за професійну діяльність. Вдалося відновити частину файлів на старому ноутбуці журналіста, інших засобах, оглянуто телефон убитого. Відпрацьовано версії, пов’язані з розслідуванням Вадимом Комаровим корупції у міськраді, в черкаській колонії. Вони наразі не підтвердилися.

"Комаров анонсував знайомим, що готується опублікувати дуже цікавий матеріал. Проте, що це за матеріал, наразі не встановлено", – повідомив Євген Рогачов.

За його словами, слідство встановило яким був предмет, котрим Вадима Едуардовича вдарили по голові. Це – металевий предмет із гранями, а не труба чи молоток, як дехто писав у ЗМІ та соціальних мережах.

Євген Рогачов закликав усіх, хто має якусь інформацію про вбивство журналіста, повідомити поліції:

"Слідство триває, слідчі дії тривають, деякі факти перевіряються заново. Ми не зупинилися", - наголосив очільник слідчого управління.

Нагадаємо, в ніч проти 20 червня 2019 року помер журналіст Вадим Комаров. До лікарні його привезли з відкритою черепно-мозковою травмою і одразу зробили операцію. Понад місяць стан Комарова був тяжкий, він так і не прийшов до тями. Після смерті журналіста поліцейські перекваліфікували справу на умисне вбивство і опублікували фоторобот та кадри із камер спостереження, які зафіксували ймовірного нападника.

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