Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати коштів у оборонній сфері

Правоохоронці викрили схему привласнення коштів на оборонному контракті, повідомивши про підозру п'яти особам, серед яких колишній керівник і бухгалтер держпідприємства, директор комерційної структури та двоє спільників.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їм інкримінують привласнення та розтрату майна, легалізацію злочинних доходів і службове підроблення. Держпідприємство у 2022 році уклало контракт з Міноборони на виготовлення динамічного захисту для танків і для серійного виробництва договорилося з приватною компанією. У процесі виконання контракту було привласнено майже 12 млн грн.

Підозрювані підробили документи про постачання і зберігання товарів. Керівника комерційної структури затримано, питання щодо запобіжного заходу вирішується, а екскерівнику та ексбухгалтеру, які переховуються за кордоном, готують екстрадицію.

Нагадаємо, першого заступника голови міста Вознесенська Миколаївської області разом із трьома спільниками підозрюють у розкраданні майже 1 млн грн, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини.

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