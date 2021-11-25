Правоохоронці викрили злочинну схему легалізації іноземців в Україні

Загалом зловмисники збагатилися на суму понад 120 тисяч доларів.

Двоє іноземців та двоє громадян України у Дніпропетровській області організували незаконну схему легалізації іноземців в Україні. Громадяни Сирії, Єгипту, Іраку та Туреччини укладали фіктивні шлюби з українкамиі завдяки цьому отримували довгострокові візи та право проживання на території України.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міграційна поліція встановила, що іноземці, залучені до схеми, знаходили потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство. "Партнери" з українського боку сприяли їх незаконному переправленню через державний кордон нашої держави.

Вже тут вони шукали українок, які за певну суму грошей погоджувалися вступити у фіктивний шлюб. Укладати шлюби у прискорені терміни допомагала співробітниця одного з районних відділів реєстрації актів цивільного стану.

В результаті такої схеми іноземець на законних підставах отримував посвідку на тимчасове або постійне право проживання на території України й реєструвався за місцем мешкання однієї з учасниць групи.

Вартість оформлення фіктивного шлюбу становила 500 доларів, а отримання посвідки на постійне проживання коштувало близько 2 тис. доларів. У такий спосіб зловмисники збагатилися на суму понад 120 тис. доларів.

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24 листопада міграційна поліція провела обшуки в місцях проживання членів злочинної групи. Під час цього були вилучені свідоцтва про шлюб, паспорти іноземців, мобільні телефони, печатки, гроші та інші речові докази.

Правоохоронці опитали свідків, зокрема, жінок, які погодилися вступити в шлюб.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Слідство триває.

Нагадаємо, На західному кордоні поблизу міста Чоп правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів без документів. Їм пересуватися нашою територією допомагали самі українці.

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