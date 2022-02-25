Правоохоронці закликали українців знищувати маячки для наведення ракет

Людей просять виводити їх з ладу.

Правоохоронці Рівненщини звернулися з проханням до місцевих жителів і всіх українців виявляти та знищувати маяки для наведення ракет.

Про це повідомляється у фейсбук Рівненського відділення поліції.

"Просимо звертати увагу на такі предмети. Маяки для наведення. При виявленні виводити з ладу або ж повідомляти про такі «знахідки» в Нацполіцію України", - йдеться в зверненні.

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