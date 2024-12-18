Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого – ЗМІ

Його підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ та правоохоронців у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією.

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Журналісти “УП” також вказують, що у помешканні Рудого провели обшуки, під час яких у посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

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