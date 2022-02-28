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Правоохоронці затримали мера Куп’янська, який "здав" місто окупантам

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Правоохоронці затримали мера Куп’янська, який "здав" місто окупантам

Подробиці затримання наразі невідомі.

Правоохоронці затримали представника проросійської партії ОПЗЖ, мера Куп’янська Геннадія Мацегору, якому оголошена підозра в державній зраді за "здачу" міста російським окупантам.

Спершу про це повідомили в ефірі телеканалу Україна 24, а згодом інформацію підтвердили в Офісі президента.

Нагадаємо, що 27 лютого мер Куп’янська звернувся до командування збройних сил Росії, з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час перебування військових РФ на території міста. Мацегора забезпечив російських військових транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

Внаслідок таких дій мера територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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