Правоохоронці затримали мера Куп’янська, який "здав" місто окупантам

Подробиці затримання наразі невідомі.

Правоохоронці затримали представника проросійської партії ОПЗЖ, мера Куп’янська Геннадія Мацегору, якому оголошена підозра в державній зраді за "здачу" міста російським окупантам.

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Спершу про це повідомили в ефірі телеканалу Україна 24, а згодом інформацію підтвердили в Офісі президента.

Нагадаємо, що 27 лютого мер Куп’янська звернувся до командування збройних сил Росії, з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час перебування військових РФ на території міста. Мацегора забезпечив російських військових транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

Внаслідок таких дій мера територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.