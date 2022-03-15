Правоохоронці затримали мешканця Дніпра за організацію каналів IP-телефонії між спецслужбами РФ

Правоохоронці затримали мешканця Дніпра за організацію каналів IP-телефонії між спецслужбами РФ

Чоловікові обрали запобіжний захід.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру громадянину України, якого підозрюють у підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, місцевий мешканець організував телекомунікаційний канал для забезпечення стільниковим зв’язком спецслужб РФ на території України.

Слідство встановило, що чоловік розмістив на території Дніпра спеціалізоване обладнання. За його допомогою можна було здійснювати з території країни - агресора телефонні дзвінки на номери українських операторів стільникового зв’язку із прихованням фактичного номера абонента на український за допомогою ІР-телефонії. Цей канал російські спецслужби використовували для зв’язку та координації.

Крім того, завдяки обладнанню військовослужбовці збройних сил Російської Федерації телефонували та відправляли повідомлення представникам правоохоронних органів України з пропозиціями здатися та перейти на бік ворога.

Чоловіка затримали правоохоронці. У нього вилучили телекомунікаційне обладнання, сім-карти українських мобільних операторів, а також комп'ютерну техніку.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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