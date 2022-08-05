Правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізницї"

Правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізниці".

Зловмисники викрили на одержанні 200 тис. грн неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозри.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці посадовці налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії.

Посадовці вимагали щомісячну платню, а це 100 тис. грн, за нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального. Крім того, вони підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці.

Зазначається, що правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тис. грн. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Як повідомлялося, на Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного продажу автівок під виглядом гумдопомоги для ЗСУ. Їм вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням і продати.

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