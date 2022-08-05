Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізницї"

Дата публікації
Перегляди
283
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізницї"

Фото: УНІАН

Правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізниці".

Зловмисники викрили на одержанні 200 тис. грн неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозри. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Слідство встановило, що відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці посадовці налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії.

Посадовці вимагали щомісячну платню, а це 100 тис. грн, за нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального. Крім того, вони підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці.

Зазначається, що правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тис. грн. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Як повідомлялося, на Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного продажу автівок під виглядом гумдопомоги для ЗСУ. Їм вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням і продати.

Читайте також:

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби
 
Наступна публікація