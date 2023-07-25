Правоохоронець вимагав хабар у військового, коли його викрили – намагався викинути гроші й втекти

ДБР затримало правоохоронця, який вимагав хабар у військового за порушення адмінзаконодавства.

У Сумах працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили офіцера військової служби правопорядку. Його підозрюють у вимаганні 30 тисяч гривень хабара у військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Чоловік запідозрив військового, який перебував у Сумах у відпустці, у порушенні адміністративного законодавства – стверджував, що той був напідпитку. Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДБР, передавання грошей відбулось безпосередньо в автомобілі підозрюваного. Коли фігурант зрозумів, що його дії документують працівники бюро, намагався викинути гроші та втекти.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві водій на великій швидкості збив на блокпосту двох нацгвардійців, один загинув на місці (відео).

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