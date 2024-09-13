Правоохоронниця з Волині організувала "бізнес" на незаконному переправленні ухилянтів через кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронницю з Волині, яка брала участь у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон до Польщі.

Про це повідомляє ДБР.

Зловмисники шукали "клієнтів" через соціальні мережі, пропонуючи їм незаконну допомогу у виїзді з України. Вартість такої "послуги" становила 3,5 тисячі доларів США. Чоловіків доставляли до прикордонного пункту пропуску на Волині, де посадовиця уникала внесення їхніх даних до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають кордон. Завдяки цьому чоловіки могли безперешкодно виїжджати за межі України.

За даними слідства, від 2022 року через цю схему до Польщі потрапило понад 30 чоловіків. ДБР продовжує розслідування для встановлення повного кола осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Правоохоронниці інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі до суду подано клопотання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області викрили депутата-організатора незаконної схеми переправлення осіб призивного віку через державний кордон України. Підозрюваний вивозив ухилянтів під виглядом волонтерів.

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