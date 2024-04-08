Правоохоронний комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт щодо мобілізації засуджених - нардеп

Правоохоронний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт 11079-1, та дозволити мобілізацію засуджених.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп Максим Бужанський.

Як зазначається, правоохоронний комітет рекомендував ВР дозволити мобілізацію засуджених. Проте відправити на фронт можуть не всіх. Виключення - особи, які вчинили злочини проти основ Національної Безпеки, вбивці, ґвалтівники, педофіли та учасники ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків.

“Прописано процедуру згоди засуджених, згоди командирів підрозділів взяти їх, проходження ВЛК. Засуджені таким чином отримують умовно-дострокове звільнення”, - зазначив Бужанський.

Нагадаємо, що у Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів.

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