ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Правоохоронець привласнив 2,7 млн грн, обдуривши батька загиблої захисниці "Азовсталі"

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Затримання підозрюваного у шахрайстві правоохоронця

Затримання підозрюваного у шахрайстві правоохоронця / © Прокуратура Івано-Франківської області

Високопосадовця поліції охорони в Івано-Франківській області підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, він привласнив кошти грошової допомоги, виплаченої батькові загиблої захисниці «Азовсталі».

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановили слідчі, один із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області дізнався, що його родич отримав одноразову виплату за загибель доньки — військовослужбовиці Нацгвардії, яка у квітні 2022 року виконувала бойове завдання на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«Щоб увійти в довіру, правоохоронець запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла», — повідомили подробиці в ОГП.

У 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці.

Однак майнові права на нерухомість він оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї і право власності.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Україні Україні зросла кількість випадків, коли шахраї виманюють гроші у родичів військовополонених.

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie