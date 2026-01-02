Правоохоронець привласнив 2,7 млн грн, обдуривши батька загиблої захисниці "Азовсталі"

Затримання підозрюваного у шахрайстві правоохоронця / © Прокуратура Івано-Франківської області

Високопосадовця поліції охорони в Івано-Франківській області підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, він привласнив кошти грошової допомоги, виплаченої батькові загиблої захисниці «Азовсталі».

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановили слідчі, один із заступників начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області дізнався, що його родич отримав одноразову виплату за загибель доньки — військовослужбовиці Нацгвардії, яка у квітні 2022 року виконувала бойове завдання на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«Щоб увійти в довіру, правоохоронець запропонував потерпілому переїхати до Івано-Франківської області, використовуючи службове становище, влаштував його на роботу до Управління поліції охорони та пообіцяв допомогу з придбанням житла», — повідомили подробиці в ОГП.

У 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці.

Однак майнові права на нерухомість він оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї і право власності.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Україні Україні зросла кількість випадків, коли шахраї виманюють гроші у родичів військовополонених.