1572
1 хв

Правоохоронець з Одещини вдавав працівника банку і виманював гроші у пенсіонерів

Зловмисник разом зі спільниками ошукував пенсіонерів, отримуючи доступ до їхніх банківських рахунків.

Наталія Магдик
Затриманий правоохоронець

Затриманий правоохоронець / © Державне бюро розслідувань

В Одеській області співробітники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції викрили правоохоронця, який разом зі спільниками виманював гроші у громадян пенсійного віку, вдаючи із себе працівника служби безпеки банку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ще минулого року ДБР задокументувало злочинну діяльність фігуранта за шістьма епізодами шахрайства. Попри це правоохоронець продовжив протиправну діяльність і ошукував громадян.

З’ясувалось, що зловмисник діяв у змові з цивільними особами. Вони знаходили контактні дані людей пенсійного віку та телефонували їм, вдаючи працівників служби безпеки банку. Під приводом «захисту рахунку» вони отримували конфіденційну інформацію, після чого через мобільні платіжні застосунки знімали кошти з рахунків потерпілих та ділили їх між собою.

Загальна сума завданих збитків перевищує 300 тисяч гривень.

Наразі правоохоронця звільнено зі служби та повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві шахрай, видаючи себе за банкіра, ошукав 75-річного пенсіонера на 64 тис. грн через підроблення номера телефону.

1572
