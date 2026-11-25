Український правопис / © pixabay.com

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В Україні пропонують змінити чинний правопис і дозволити або закріпити як обов’язкове написання слів «Українець», «Українка» та «Українці» з великої літери. Авторка ініціативи вважає, що це підкреслить повагу до національної ідентичності та відповідатиме практиці низки інших мов.

Відповідну петицію на сайті Кабінету міністрів України зареєструвала 24 листопада українка Оксана Бульба.

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Вона звернулася до Кабінету міністрів і Національної комісії зі стандартів державної мови з проханням розглянути можливість внесення відповідних змін до Українського правопису.

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Міжнародний досвід

У своєму зверненні ініціаторка наголошує, що в умовах повномасштабної війни за незалежність і суверенітет України мова є не лише засобом спілкування, а й основою державності. На її думку, написання назви народу з великої літери стане символом поваги до громадян та незламності української нації.

Окремим аргументом авторка називає правила написання назв національностей у деяких іноземних мовах. Зокрема, вона звертає увагу на те, що в англійській мові слово Ukrainian, у польській — Ukrainiec, у чеській та словацькій — Ukrajinec, у французькій — Ukrainien, а в німецькій — Ukrainer пишуть із великої літери.

На думку Оксани Бульби, український правопис також має враховувати суспільні запити та зміни, які відбуваються в мовному середовищі.

Особливе ціннісне навантаження

Ще одним обґрунтуванням ініціативи авторка називає поширення практики написання слів «Українець», «Українка» та «Українці» з великої літери в українському медіапросторі, соціальних мережах, публіцистиці й навіть офіційних зверненнях після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Таке написання, за її словами, стало виявом поваги та солідарності. Вона також проводить паралель із чинними правилами, які передбачають написання з великої літери окремих слів із особливим ціннісним навантаженням, зокрема «Батьківщина», «Держава» та «Незалежність» у відповідних контекстах.

Що пропонують змінити в правописі

У петиції міститься прохання доручити Національній комісії зі стандартів державної мови спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України опрацювати питання зміни орфографічної норми.

Зокрема, авторка пропонує внести до Українського правопису зміни, які дозволять або зроблять обов’язковим написання слів «Українець», «Українка» та «Українці» з великої літери в усіх стилях мовлення.

Нагадаємо, раніше до Кабміну подали петицію з вимогою повністю заборонити аборти за бажанням жінки.

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