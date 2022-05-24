Православна церква України створила свій монастир у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі

Православна церква України створила власний чоловічий монастир під назвою "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Таке рішення ухвалили "з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".

Про це повідомляють на сайті "Православна церква України".

"Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затверджено Статут організації та визначено безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю).

Синод також просив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).

Нагадаємо, що Литва просить патріарха Варфоломія допомогти від'єднатися від Московського патріархату. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте написала листа до Вселенського патріарха Варфоломія. Вона висловила підтримку уряду прагненню частини православних Литви відокремитися від РПЦ.

Раніше повідомлялося, що на Київщині служителі Московського патріархату допомогали ворогу під час окупації.

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