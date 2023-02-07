Православна церква України теж може перейти на новий календар: коли планують ухвалити рішення

Православна церква України в травні 2023 року на Архієрейському Соборі розгляне можливість переходу на новий календар, як це зробила Українська греко-католицька церква.

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

Митрополит Євстратій нагадав, що ПЦУ дозволила вірянам святкувати свята за новим календарем. Проте, чи відбудеться загальна календарна реформа, вирішить Собор, який збереться у травні.

"Питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні. До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію" - йдеться у повідомленні.

Митрополит Євстратій пояснив, що реформи у Церкві повинні впроваджуватись поступово.

Нагадаємо, УГКЦ від 1 вересня 2023 року впроваджує новий календар, проте деякі парафії можуть користуватися юліанським календарем до 2025 року. Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав пояснив, що Великдень та пов’язанні з ним свята святкуватимуть так, як і зараз. Проте "нерухомі свята", які мають конкретну дату, святкуватимуть за новим календарем, починаючи від 1 вересня 2023 року. Тобто Різдво 2023 року УГКЦ святкуватиме 25 грудня, а не 7 січня 2024 року.

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