Православні пости 2022 року: коли віряни повинні дотримуватися особливих правил харчування і що їсти

Існує кілька великих православних постів, під час яких віряни повинні дотримуватися особливих правил харчування. В цей період християни готують своє тіло та душу до великих церковних свят. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про православні пости 2022 року, коли вони починаються і що дозволено їсти.

Як правило, під час посту віряни виключають із свого раціону їжу тваринного походження. Однак, коли піст суворий, не можна також споживати яйця, молоко, рибу. Обов'язково порадьтеся зі своїм духовним наставником перед тим, як починати піст та дотримуватися певної схеми харчування.

Пости 2022: календар і графік харчування за днями / Фото: ТСН.ua

Коли Великий піст 2022 року

(7 березня - 23 квітня)

Він вважається найважливішим та триває аж 48 днів (звідси і назва "Великий"). Суворих заборон прийнято достримуватися в перший та останній тиждень посту. Адже ці семидниці присвячені Ісусу Христу, віряни згадують останні його дні перед розп'яттям, муки та страждання, які він переніс за людство.

В Чистий понеділок намагаються повністю утриматися від їжі. Далі харчуються за правилами, які описані в календарі. У Вербну неділю і на Благовіщення дозволяється додати до раціону рибу. В Лазареву суботу можна їсти рибну ікру, а ось в Страсну п'ятницю краще нічого не їсти аж до винесу плащаниці.

Петрів піст 2022 (або Апостольський піст)

(20 червня - 11 липня)

2022 року Тиждень всіх святих починається 19 червня і закінчується напередодні дня, коли вшановується пам'ять святих апостолів Петра і Павла (12 липня). Також Петрів піст часто в народі називають "Літнім". Його трималість залежить від кінця Великодня, адже цей піст прив'язаний до святкування цього великого церковного свята. Віряни намагаються дотримуватися правил посту всі 8 тижнів. Але Церква дозволяє скоротити його до 8 днів, якщо є проблеми зі здоров'ям. Існує легенда, що саме цих правил харчування дотримувалися апостоли Петро і Павло перед початком проповідування Євангелія.

Коли 2022 року Успенський піст

(14 серпня - 27 серпня)

2022 року Успенський піст буде тривати два тижні. Його приурочують до Дня пам'яті Діви Марії. За переказами вона постійно молилася і дотримувалася сурового посту перед тим, як піднятися на небеса. Віряни намагаються наслідувати Матір Божу, щоб очистити свій дух та своє тіло. Під час Успенського посту єдиним днем, коли дозволяється додати в раціон рибу - Преображення Госпожнє, яке святкують 19 серпня. Всі інші дні - суворий піст.

Коли Пилипів або Різдвяний піст 2022

(28 листопада - 6 січня)

Після Великого посту він вважається другим найдовшим періодом утримання від вживання в їжу продуктів тваринного походження. Триває 40 днів і приурочений до великого церковного свята - Різдва Христового. В народі його часто називають "Пилипів піст", адже він починається відразу після вшанування пам'яті апостола Пилипа.

Цей піст, як стверджує Церква, є можливістю віддячити Господу за все добро, яке він дарує людству та воз'єднатися з ним в день, коли народився Ісус Христос.

Суцільні седмиці та одноденні пости 2022 року

Суцільні семидниці та одноденні пости 2022 / Фото: pixabay.com

Седмицею в Церкві називають тиждень, який починається в понеділок і закінчується в неділю. В цей період тільки в середу та п'ятницю відсутні правила посту. 2022 рік подарує вірянам п'ять суцільних седмиць:

7-18 січня - Святки;

- Святки; 14-20 лютого - Митаря і фарисея;

- Митаря і фарисея; 28 лютого - 6 березня - Сирний тиждень;

- Сирний тиждень; 25 квітня - 1 травня - Великодній тиждень;

- Великодній тиждень; 13 червня - 19 червня - Троїцький тиждень.

В ті дні, коли суцільних седмиць немає, віряни обов'язково постяться в середу та п'ятницю. Ці дні Церква обрала не випадково: в середу Іуда зрадив Ісуса Христа, а в п'ятницю Син Божий страждав, а потім був розіп'ятий на хресті.

Також в православній традиції існують одноденні пости. Вони були створенні, щоб віряни могли приготуватися до важливих свят. 2022 року їх буде три:

18 січня - Водохресний святвечір;

- Водохресний святвечір; 11 вересня - Усікновення голови Іоанна Предтечі;

- Усікновення голови Іоанна Предтечі; 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.

В ці дні варто відмовитися від споживання м'яса, молока, риби, яєць. Дозволена рослинна олія.