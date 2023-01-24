Православний церковний календар на лютий 2023 року: Масниця та початок Великого посту

Лютий — останній місяць зими, але за кількістю церковних свят він не пасе задніх. Тому на вірян чекає чимало важливих днів. ТСН.ua створив для вас церковний календар на лютий 2023 року.
Так, у лютому віряни очікують початку Масного тижня. Також почнеться і Великий піст, який триває 40 днів і закінчується напередодні Великодня. За цей період християни можуть підготувати своє тіло й душу до зустрічі великого свята Воскресіння Господнього.
Церковний календар на лютий 2023 року: перелік свят
Які будуть церковні свята в лютому 2023 року — можна дізнатися з календаря:
- 1 лютого — преподобного Макарія Єгипетського;
- 2 лютого — преподобного Євфимія Великого;
- 3 лютого — преподобного Максима Сповідника;
- 4 лютого — апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія, преподобного Макарія;
- 5 лютого — Тиждень митаря та фарисея;
- 6 лютого — Початок суцільного тижня митаря та фарисея;
- 7 лютого — святого Григорія Богослова;
- 8 лютого — преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів;
- 9 лютого — перенесення мощів святого Іоанна Златоустого;
- 10 лютого — преподобного Євфрема Сирійця;
- 11 лютого — перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця;
- 12 лютого — Тиждень блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
- 13 лютого — мучеників Кира й Івана;
- 14 лютого — мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана;
- 15 лютого — Стрітення Господнє;
- 16 лютого — праведного Симеона і пророчиці Анни;
- 17 лютого — Промитаря і Фарисея;
- 18 лютого — Всесвітня м’ясопусна субота;
- 19 лютого — Тиждень про Страшний суд;
- 20 лютого — Перший день Масниці (Сирного тижня);
- 21 лютого — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави;
- 22 лютого — мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського;
- 23 лютого — священномученика Харалампія і тих, хто з ним;
- 24 лютого — блудного сина священномученика Власія;
- 25 лютого — святителів Мелетія і Антонія;
- 26 лютого — Останній день Масниці (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
- 27 лютого — Початок Великого посту;
- 28 лютого — апостола від 70-ти Оносима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.
Читайте також: