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Православний церковний календар на лютий 2023 року: Масниця та початок Великого посту

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Час на прочитання
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Православний церковний календар на лютий 2023 року: Масниця та початок Великого посту

Церковний календар на лютий 2023 року / Фото: Pexels

Лютий — останній місяць зими, але за кількістю церковних свят він не пасе задніх. Тому на вірян чекає чимало важливих днів. ТСН.ua створив для вас церковний календар на лютий 2023 року.

Так, у лютому віряни очікують початку Масного тижня. Також почнеться і Великий піст, який триває 40 днів і закінчується напередодні Великодня. За цей період християни можуть підготувати своє тіло й душу до зустрічі великого свята Воскресіння Господнього.

Церковний календар на лютий 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята в лютому 2023 року — можна дізнатися з календаря:

  • 1 лютого — преподобного Макарія Єгипетського;
  • 2 лютого — преподобного Євфимія Великого;
  • 3 лютого — преподобного Максима Сповідника;
  • 4 лютого — апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія, преподобного Макарія;
  • 5 лютого — Тиждень митаря та фарисея;
  • 6 лютого — Початок суцільного тижня митаря та фарисея;
  • 7 лютого — святого Григорія Богослова;
  • 8 лютого — преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів;
  • 9 лютого — перенесення мощів святого Іоанна Златоустого;
  • 10 лютого — преподобного Євфрема Сирійця;
  • 11 лютого — перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 12 лютого — Тиждень блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 13 лютого — мучеників Кира й Івана;
  • 14 лютого — мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана;
  • 15 лютогоСтрітення Господнє;
  • 16 лютого — праведного Симеона і пророчиці Анни;
  • 17 лютого — Промитаря і Фарисея;
  • 18 лютого Всесвітня м’ясопусна субота;
  • 19 лютого — Тиждень про Страшний суд;
  • 20 лютогоПерший день Масниці (Сирного тижня);
  • 21 лютого — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави;
  • 22 лютого — мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського;
  • 23 лютого — священномученика Харалампія і тих, хто з ним;
  • 24 лютого — блудного сина священномученика Власія;
  • 25 лютого — святителів Мелетія і Антонія;
  • 26 лютого — Останній день Масниці (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
  • 27 лютогоПочаток Великого посту;
  • 28 лютого — апостола від 70-ти Оносима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.

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Перегляди
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