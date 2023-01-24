Православний церковний календар на лютий 2023 року: Масниця та початок Великого посту

Лютий — останній місяць зими, але за кількістю церковних свят він не пасе задніх. Тому на вірян чекає чимало важливих днів. ТСН.ua створив для вас церковний календар на лютий 2023 року.

Так, у лютому віряни очікують початку Масного тижня. Також почнеться і Великий піст, який триває 40 днів і закінчується напередодні Великодня. За цей період християни можуть підготувати своє тіло й душу до зустрічі великого свята Воскресіння Господнього.

Церковний календар на лютий 2023 року: перелік свят

Які будуть церковні свята в лютому 2023 року — можна дізнатися з календаря:

1 лютого — преподобного Макарія Єгипетського;

— преподобного Макарія Єгипетського; 2 лютого — преподобного Євфимія Великого;

— преподобного Євфимія Великого; 3 лютого — преподобного Максима Сповідника;

— преподобного Максима Сповідника; 4 лютого — апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія, преподобного Макарія;

— апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія, преподобного Макарія; 5 лютого — Тиждень митаря та фарисея;

— Тиждень митаря та фарисея; 6 лютого — Початок суцільного тижня митаря та фарисея;

— Початок суцільного тижня митаря та фарисея; 7 лютого — святого Григорія Богослова;

— святого Григорія Богослова; 8 лютого — преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів;

— преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів; 9 лютого — перенесення мощів святого Іоанна Златоустого;

— перенесення мощів святого Іоанна Златоустого; 10 лютого — преподобного Євфрема Сирійця;

— преподобного Євфрема Сирійця; 11 лютого — перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця;

— перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця; 12 лютого — Тиждень блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;

— Тиждень блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея; 13 лютого — мучеників Кира й Івана;

— мучеників Кира й Івана; 14 лютого — мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана;

— мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана; 15 лютого — Стрітення Господнє;

— Стрітення Господнє; 16 лютого — праведного Симеона і пророчиці Анни;

— праведного Симеона і пророчиці Анни; 17 лютого — Промитаря і Фарисея;

— Промитаря і Фарисея; 18 лютого — Всесвітня м’ясопусна субота;

— Всесвітня м’ясопусна субота; 19 лютого — Тиждень про Страшний суд;

— Тиждень про Страшний суд; 20 лютого — Перший день Масниці (Сирного тижня);

— Перший день Масниці (Сирного тижня); 21 лютого — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави;

— великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави; 22 лютого — мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського;

— мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського; 23 лютого — священномученика Харалампія і тих, хто з ним;

— священномученика Харалампія і тих, хто з ним; 24 лютого — блудного сина священномученика Власія;

— блудного сина священномученика Власія; 25 лютого — святителів Мелетія і Антонія;

— святителів Мелетія і Антонія; 26 лютого — Останній день Масниці (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;

— Останній день Масниці (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя; 27 лютого — Початок Великого посту;

— Початок Великого посту; 28 лютого — апостола від 70-ти Оносима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.

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