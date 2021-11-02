Православного єпископа відсторонили від служіння через бійку із сусідкою

На час розслідування священнику заборонили проводити богослужіння.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відсторонив єпископа Шепетівського Адріана (в миру - Руслана Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та звершення богослужінь на час розслідування справи про побиття жінки.

Про це повідомили у вівторок, 2 листопада, на офіційному сайті ПЦУ.

Причиною такого рішення став скандал, пов’язаний із звинуваченням єпископа Адріана у побитті жінки, яка живе з ним по сусідству. На опублікованому в ЗМІ записі із камер спостереження біля багатоповерхівки видно, що священнослужитель відібрав у неї телефон і викинув його. Причиною цієї сутички, за словами потерпілої, нібито став її собака, який гавкотом заважав єпископу і його родині.

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Після побиття на тілі постраждалої залишилися синці. У поліції за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.

На своїй сторінці у Facebook відсторонений від служіння єпископ пояснив, що “заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою”, опублікувавши відео з камери спостереження, на якому видно, що відбувається діалог між побитою і невідомою жінкою, який, за словами Кулика, стався за кілька хвилин до інциденту. Про що говорили жінки – невідомо.

Відсторонений єпископ також повідомив, що зустрічався із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм і розкаявся. “Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Закриваю всі свої пости і коментарі. Указ про моє покарання вже опублікований”, - написав він.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області патрульна поліція за водіння в нетверезому стані зупинила священника, проте він відмовився від перевірки, називаючи правоохоронців "хохлами і бандерівцями", та погрожував розстрілом.

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