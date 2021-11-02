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Православного єпископа відсторонили від служіння через бійку із сусідкою

Православного єпископа відсторонили від служіння через бійку із сусідкою

УНІАН

На час розслідування священнику заборонили проводити богослужіння.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відсторонив єпископа Шепетівського Адріана (в миру - Руслана Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та звершення богослужінь на час розслідування справи про побиття жінки.

Про це повідомили у вівторок, 2 листопада, на офіційному сайті ПЦУ.

Причиною такого рішення став скандал, пов’язаний із звинуваченням єпископа Адріана у побитті жінки, яка живе з ним по сусідству. На опублікованому в ЗМІ записі із камер спостереження біля багатоповерхівки видно, що священнослужитель відібрав у неї телефон і викинув його. Причиною цієї сутички, за словами потерпілої, нібито став її собака, який гавкотом заважав єпископу і його родині.

Після побиття на тілі постраждалої залишилися синці. У поліції за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.

На своїй сторінці у Facebook відсторонений від служіння єпископ пояснив, що “заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою”, опублікувавши відео з камери спостереження, на якому видно, що відбувається діалог між побитою і невідомою жінкою, який, за словами Кулика, стався за кілька хвилин до інциденту. Про що говорили жінки – невідомо.

Відсторонений єпископ також повідомив, що зустрічався із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм і розкаявся. “Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Закриваю всі свої пости і коментарі. Указ про моє покарання вже опублікований”, - написав він.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області патрульна поліція за водіння в нетверезому стані зупинила священника, проте він відмовився від перевірки, називаючи правоохоронців "хохлами і бандерівцями", та погрожував розстрілом. 

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