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"Православному публіцисту", який був радником терориста Гіркіна, оголосили підозру

"Православному публіцисту", який був радником терориста Гіркіна, оголосили підозру

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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"Православному публіцисту", який був радником терориста Гіркіна, оголосили підозру

Фото: із соцмереж

Експертизи підтвердили факти підривної діяльності Ігоря Дуся проти державної безпеки України.

Служба безпека України повідомила про підозру колаборанту та пропагандисту Ігореві Дусю, який публічно заперечує існування української державності. У 2014 році він був радником російського терориста Гіркіна (Стрєлкова), а тепер позиціонує себе як “православний публіцист”.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі нагадали, що Ігор Дусь очолює громадську організацію “Народний собор”, яка є українською “філією” однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.

“Після захоплення Криму зловмисник втік на тимчасово окуповану територію українського півострова. Там він був постійним “гостем” ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі “політичного” або “релігійного” експерта і виправдовував агресію проти України”, - йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Ігор Дусь, перебуваючи в Москві, публічно вихваляв окупантів і закликав бійців ЗСУ “не чинити спротив” загарбникам. Крім того, він активно поширював наративи Кремля щодо “утисків” УПЦ Московського патріархату і вихваляв патріарха Кирила (Гундяєва).

“Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України”, - повідомили в СБУ.

Ігореві Дусю повідомили про підзору за ч. 1 ст. 111-1 ККУ України (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

“Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності”, - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила місцевого жителя, який допомагав Росії поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

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Дата публікації
Перегляди
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