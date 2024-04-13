Правозахисник сказав, хто втратить відстрочку від мобілізації

Відстрочку від мобілізації втратять майже всі, в кого дружина чи чоловік мають третю групу інвалідності. У кого батьки чоловіка чи дружини першої чи другої групи інвалідності, мають доньку чи сина, які не є військовозобов'язаними.

Про це сказав адвокат Роман Сімутін.

До прикладу, зараз якщо у батьків є син та донька, але остання перебуває за кордоном, чоловік має право на відстрочку. А в новому законі прибрали формулювання "відсутні інші працездатні особи", яке в законодавстві нашому визначало, як особи, що проживають на території України. Тож тепер, де б сестра не проживала, це нікого не хвилює.

"Всі, хто здійснює постійний догляд за особами, які не є родичами", – резюмував він.

Раніше йшлося про те, хто зі студентів та викладачів має право на відстрочку від мобілізації.

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