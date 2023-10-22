Правозахисник сказав, кому не вдасться уникнути мобілізації

Є випадки, коли людину вводять в оману та мобілізують, хоча вона має право на відстрочку.

Сьогодні підстави відстрочки від мобілізації зазначені в статті 23-ї закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Зокрема, це може бути інвалідність, проходження навчання тощо.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua з адвокатом Ростиславом Кравцем.

Хто може отримати відстрочку

Як зазначає фахівець, це можуть бути підстави наявності броні, інвалідності тощо. Також йдеться про проходження лікування або навчання. На відстрочку можуть претендувати й багатодітні сім'ї, особи, які втратили безпосередньо своїх близьких родичів під час російської агресії.

"Їм також надано право або відмовитися від мобілізації, або отримати відповідну відстрочку. Це особи, які є усиновлювачами, які мають дітей-інвалідів, які самостійно виховують дітей, які не досягли ще 18 років, тобто повноліття", – пояснює Кравець.

За словами Кравця, в переважній більшості випадків ТЦК дотримуються цих вимог, однак єдине питання, що ми стикаємося наразі з деякими дуже неприємними випадками, коли ТЦК вводять в оману осіб та мобілізують їх, попри наявність броні чи підстав для відстрочки від мобілізації.

"Люди підписують документи і виявляється, що вони дали згоду на мобілізацію і відмовилися від права на відстрочку, і вже готові їхати до військових частин. На жаль, таки випадки також трапляються. Перед тим, як підписувати будь-який документ із ТЦК, слід обов'язково прочитати його зміст", – радить фахівець.

Раніше Кравець роз'яснив ситуацію з потенційним блокування банківських карток ухилянтам за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Правда це чи фейк – читайте у матеріалі.

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