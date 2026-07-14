«Правила однакові для всіх»: Буданов звернувся до українських воїнів

Кирило Буданов

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Голова Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українських військових із закликав до дисципліни і контролю над собою.

Про це він написав у соцмережах, ймовірно, натякаючи на останній скандал про вбивство цивільних братів з Київщини бійцями 155-ї бригади за вказівкою екскомандира Станіслава Лучанова.

Керівник ОП наголосив, що справжня дисципліна ніколи не є продуктом виключно примусу чи «наказів згори». Це — усвідомлений вибір кожного воїна, який захищає свою землю.

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«Сила українського воїна не лише у зброї — вона в контролі над нею. Дисципліна — це не наказ згори. Це внутрішня гідність воїна. Саме вона відрізняє армію від озброєного натовпу, а захисника — від загарбника. Ворог прийшов, бо йому дозволили все. Ми вистояли, бо тримаємо себе в руках навіть там, де найважче», — пише Буданов.

Він нагадав, що українська військова сила має чітку місію — служити людям та оберігати їх. Саме тому вона завжди діє у встановлених межах та за чіткими правилами, що діють абсолютно для всіх.

«Наша сила служить людям. Вона захищає і тому тримає себе в межах. Правила однакові для всіх, і саме це робить нас сильнішими за ворога, у якого правил немає. Тримаймо силу під контролем. Це теж фронт, і на ньому не буває перерви», — підсумував керівник ОП.

Все, що відомо про резонансне вбивство братів Мосейчуків на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, злочин стався у Білоцерківському районі в селі Калинівка.

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У ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

«Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

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Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Вчора його затримали у Києві.

Сьогодні, 14 липня, Лучанову обрали запобіжний захід.

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