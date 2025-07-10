Правила перетину кордону 2025 року: хто може виїхати та які документи потрібні

Щодня за кордон виїжджають десятки українців різної статі та віку / © ТСН.ua

Реклама

2025 року правила перетину державного кордону України зазнали певних змін, особливо в умовах воєнного стану. Перед плануванням поїздки за межі країни важливо ознайомитися з актуальними вимогами та підготувати необхідні документи.

Загальні вимоги для виїзду за кордон

Для перетину кордону громадянам України необхідно мати дійсний закордонний паспорт.

Використання внутрішнього паспорта у формі ID-картки можливе лише за наявності відповідних міждержавних угод, наприклад, з Туреччиною та Грузією. Перед поїздкою варто перевірити термін дії паспорта: багато країн вимагають, щоб він був дійсний ще щонайменше 3-6 місяців від моменту в’їзду.

Залежно від мети подорожі, може знадобитися оформлення візи. Українці можуть подорожувати до 112 країн без візи, але для роботи чи навчання дозвіл обов’язковий.

Виїзд з дітьми за кордон

Діти до 18 років повинні мати:

Свідоцтво про народження (для дітей до 14 років) або паспорт громадянина України (від 14 років)

Документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною (наприклад, свідоцтво про шлюб, якщо у різні прізвища у батьків та дитини)

Закордонний паспорт дитини або інформацію про неї, внесену до закордонного паспорта одного з батьків.

Якщо дитина подорожує з особою, яка не є її батьком чи матір’ю, необхідно мати нотаріально завірений дозвіл від одного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Медичне страхування також бажано мати. У деяких країнах воно є обов’язковим, і без нього можуть виникнути труднощі при в’їзді або під час перебування за кордоном.

Реклама

Що потрібно для виїзду з твариною

Попри тимчасові послаблення на початку повномасштабної війни, зараз діють стандартні вимоги для перевезення домашніх тварин до країн ЄС.

Домашній улюбленець повинен бути чипований (мікрочип має відповідати стандартам ISO 11784 або ISO 11785), вакцинований проти сказу не менш ніж за 30 днів до поїздки та мати європейський ветпаспорт.

Також необхідно отримати ветеринарну довідку за 5 днів до виїзду та пройти тест на антитіла до сказу. Крім того, знадобиться міжнародний ветеринарний сертифікат і довідка про те, що тварина не має племінної цінності.

У паспорті повинна бути інформація про вакцинації (зокрема від сказу із зазначенням дати, вакцини, підпису й печатки), фото тварини (якщо їй менше одного року), дані про чип, щеплення від інших хвороб та обробку від паразитів.

Перед виїздом завжди перевіряйте актуальні вимоги щодо перетину кордону на сайтах посольств та консульств відповідних країн. Це допоможе вам уникнути зайвих затримок і неприємностей у дорозі.

Раніше повідомлялося, що на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.