Правила вступу-2027: які предмети НМТ пропонують зробити обов’язковими та чи залишиться математика

НМТ / © Getty Images

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зберегти у 2027 році чинну модель національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирма предметами. Також документ визначає правила вступної кампанії.

Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

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За словами Бабака, законопроєкт №15440 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року» покликаний завчасно визначити правила проведення вступної кампанії в умовах воєнного стану.

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«Пропонуємо зберегти модель національного мультипредметного тесту із чотирма предметами. Водночас конкретний формат проведення вступних випробувань, з урахуванням безпекової ситуації та організаційних можливостей, визначатиме Міністерство освіти і науки України», — зазначив він.

Якою може бути модель НМТ-2027

Документ передбачає, що вступники до закладів вищої освіти складатимуть НМТ з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

одного предмета на вибір.

Як і під час попередньої вступної кампанії, четвертим предметом можна буде обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Водночас законопроєкт не визначає, чи складатимуть абітурієнти всі чотири предмети протягом одного дня. Формат, тривалість і порядок проведення тестування має окремо встановити Міністерство освіти і науки з урахуванням безпекової ситуації.

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Також документ передбачає можливість використовувати під час вступної кампанії 2027 року результати вступних випробувань, складених у 2024-2027 роках.

Крім того, автори законопроєкту пропонують звільнити учнів, які завершуватимуть відповідний рівень повної загальної середньої освіти у 2026-2027 навчальному році, від проходження державної підсумкової атестації.

Чому законопроєкт подали саме зараз

Як пояснив Бабак, Комітет з питань освіти вважає важливим ухвалити правила вступної кампанії заздалегідь.

За його словами, завчасне визначення моделі вступної кампанії дозволить учням розуміти вимоги до НМТ, учителям — планувати освітній процес, а закладам освіти — організовувати підготовку без ризику змін в останній момент.

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Альтернативна пропозиція

Водночас у Верховній Раді зареєстровано й альтернативний підхід до проведення НМТ у 2027 році.

Раніше група народних депутатів на чолі з головою підкомітету з питань вищої освіти Юлією Гришиною подала законопроєкт №15254-1, який пропонує скоротити кількість предметів НМТ до трьох.

Відповідно до цієї ініціативи обов’язковими залишаться лише українська мова та історія України, а третій предмет абітурієнт обиратиме самостійно. Математика у такій моделі стане предметом на вибір і використовуватиметься насамперед для вступу на спеціальності, де вона є профільною.

Нагадаємо, раніше репетиторка розкрила чотири пастки української мови, які «валять» абітурієнтів.

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