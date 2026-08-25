"Правило автомагістралі": як пришвидшити Wi-Fi вдома без заміни роутера

Wi-Fi / © Фото з відкритих джерел

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Повільний Wi-Fi може бути пов’язаний не лише з якістю роботи роутера чи тарифом провайдера. Експерти радять звернути увагу на кількість пристроїв, які одночасно використовують домашню мережу.

Про це пише Mirror.

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Фахівці пропонують уявити інтернет-з’єднання як автомагістраль: що більше «автомобілів», тобто даних, рухається одночасно, то вищий ризик «затору». Тому для покращення швидкості варто перевірити, які пристрої зараз активно використовують мережу.

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Особливу увагу рекомендують приділити смарттелевізорам, ігровим консолям та комп’ютерам. Вони можуть у фоновому режимі завантажувати оновлення, синхронізувати дані або завантажувати відео, споживаючи значну частину пропускної здатності.

На якість Wi-Fi також впливає розташування роутера. Сигнал слабшає зі збільшенням відстані, а товсті стіни, перекриття та великі меблі можуть додатково його блокувати.

Ще один спосіб звільнити Wi-Fi — підключити стаціонарні пристрої через Ethernet-кабель. Це особливо актуально для телевізорів, ігрових консолей та настільних комп’ютерів: вони не навантажуватимуть бездротову мережу, залишаючи більше пропускної здатності для смартфонів та інших гаджетів.

Тож перед тим, як змінювати тариф або купувати новий роутер, варто перевірити, чи не перевантажена домашня мережа пристроями, які працюють у фоновому режимі.

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Раніше дослідники з Німеччини з’ясували, що звичайні Wi-Fi-мережі потенційно можуть використовуватися для прихованого стеження за людьми. За допомогою аналізу відбиття радіосигналів і штучного інтелекту систему навчили розпізнавати конкретних людей навіть без смартфона чи іншого підключеного пристрою. Експерти попереджають, що така технологія може становити серйозну загрозу приватності та закликають посилити захист у майбутніх стандартах Wi-Fi.

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