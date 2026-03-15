«Прайс для ухилянтів»: чим закінчився конфлікт Героя України та голови ТЦК

Владислав Стоцький

Герой України, військовий Владислав Стоцький розповів, що після слів про нібито «прайс» Закарпатського ТЦК для ухилянтів у нього почалися проблеми — голова обласного ТЦК подав на нього заяву до поліції за наклеп та вимагав вибачення.

Чим все завершилося, Владислав Стоцький розповів в інтерв’ю відомому українському журналістові Дмитру Гордону.

«Я був в Закарпатті, і мені розказали, що на Закарпатті прайс наступний,: якщо тебе бере за руку ТЦК, то це щоб зразу відпустили п’ятсот євро треба дати. Садять в бус — тисяча євро, привозять в ТЦК, оформляють документи — десять тисяч євро, везуть на полігон, щоб тебе відпустили — п’ятнадцять тисяч євро, і тебе відпускають», — розповів Стоцький.

За його словами, після цієї заяви, яка мала розголос, у нього почалися проблеми.

«Мене жостко: „Ти что? Ти что такое сказал? А ну давай извиняйся!“ А я настояв на своєму, не вибачився. А він (голова ТЦК — Ред.) мене подав, відкрив на мене кримінальне провадження», — зазначив військовий.

Стоцький додав, що через деякий час цього голову закарпатського ТЦК звільнили за те, що в нього знайшли сто тисяч доларів.

Про кого йдеться

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що СБУ під час обшуків за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука знайшла близько 100 тисяч доларів готівкою. Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо цих коштів не було.

Сьогодні, 15 березня, Глагола уточнив, матеріали щодо цієї справи згодом передали за підслідністю до правоохоронців у Закарпатській області — поліції та прокуратури.

«І тут виникає доволі показова ситуація. Минуло вже понад два місяці після резонансних обшуків, однак підозру Андрію Савчуку досі не оголошено. Тобто маємо таку цікаву картину: після публічного озвучення „прайсу“ відкривають кримінальне провадження, а після обшуків і знайдених $100 000 — справа поки що без підозри. Наразі залишається відкритим питання, коли закарпатські правоохоронці таки оголосять підозру колишньому керівнику Закарпатського обласного ТЦК», — розмірковує журналіст.

Як повідомляв ZAXID.NET, Андрій Савчук був призначений начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП в жовтні 2023 року наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Хто такий Владислав Стоцький

26-річний Герой України, старший лейтенант Нацгвардії, командир взводу батальйону «Свобода» четвертої бригади «Рубіж» Владислав Стоцький став відомим українцям після свого емоційного інтерв’ю Юрію Бутусову.

Стоцький і ще 7 бійців 67 діб вели оборону опорного пункту біля села Спірне під Сіверськом. Воду, їжу та боєприпаси нашим бійцям скидали з дронів. Останні три тижні хлопці перебували у повному оточенні і відбили останній ворожий штурм, коли російські штурмовики увірвались на їх позицію та закидували гранатами бліндаж.

Стоцький зі сльозами на очах розповідав, як тіло загиблого раніше побратима зупинило у цьому бою ворожу гранату, завдяки чому решта бійців залишилися живі.

Після цього президент Володимир Зеленський присвоїв Стоцькому звання Героя України.