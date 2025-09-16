Прайс-лист на втечу: в Україні затримали ще 10 організаторів схем для ухилянтів

СБУ викрила нові схеми для ухилянтів / © СБУ

Реклама

Правоохоронці затримали ще 10 організаторів семи схем для ухилянтів у західних, центральних та південних регіонах України.

Про це передають пресслужби СБУ та Нацполіції.

Одещина

На Одещині правоохоронці заблокували одразу чотири оборудки. Серед фігурантів — шестеро місцевих мешканців, які за гроші допомагали ухилянтам «зеленкою» тікати до Придністров’я.

Реклама

Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у військову форму, щоб довезти їх до кордону. За це «просили» 5 тисяч доларів.

Інших — ховали в багажниках авто. Вартість «послуги» становила 4 500 доларів.

Крім того, затримано 27-річного одесита, який на власному комп’ютері підробляв довідки з тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних. За свої «послуги» він вимагав 5 тисяч доларів з кожного ухилянта.

Черкащина

У Черкаській області викрито 50-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК на території регіону.

Реклама

Буковина

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину через ліси. Їхні «послуги» коштували від 7 000 євро до 14 000 доларів.

Тернопіль

У Тернополі військові контррозвідники СБУ затримали працівника місцевого комунального підприємства, який «знімав» ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої зв’язки в ТЦК.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, де найчастіше ухилянти намагаються перетнути кордон і чому Польща — не варіант.