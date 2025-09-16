- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 2 хв
Прайс-лист на втечу: в Україні затримали ще 10 організаторів схем для ухилянтів
СБУ викрила нові схеми для ухилянтів: від переодягань у військову форму до багажників
Правоохоронці затримали ще 10 організаторів семи схем для ухилянтів у західних, центральних та південних регіонах України.
Про це передають пресслужби СБУ та Нацполіції.
Одещина
На Одещині правоохоронці заблокували одразу чотири оборудки. Серед фігурантів — шестеро місцевих мешканців, які за гроші допомагали ухилянтам «зеленкою» тікати до Придністров’я.
Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у військову форму, щоб довезти їх до кордону. За це «просили» 5 тисяч доларів.
Інших — ховали в багажниках авто. Вартість «послуги» становила 4 500 доларів.
Крім того, затримано 27-річного одесита, який на власному комп’ютері підробляв довідки з тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних. За свої «послуги» він вимагав 5 тисяч доларів з кожного ухилянта.
Черкащина
У Черкаській області викрито 50-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК на території регіону.
Буковина
На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину через ліси. Їхні «послуги» коштували від 7 000 євро до 14 000 доларів.
Тернопіль
У Тернополі військові контррозвідники СБУ затримали працівника місцевого комунального підприємства, який «знімав» ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої зв’язки в ТЦК.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, де найчастіше ухилянти намагаються перетнути кордон і чому Польща — не варіант.