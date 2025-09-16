ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Прайс-лист на втечу: в Україні затримали ще 10 організаторів схем для ухилянтів

СБУ викрила нові схеми для ухилянтів: від переодягань у військову форму до багажників

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

СБУ викрила нові схеми для ухилянтів / © СБУ

Правоохоронці затримали ще 10 організаторів семи схем для ухилянтів у західних, центральних та південних регіонах України.

Про це передають пресслужби СБУ та Нацполіції.

Одещина

На Одещині правоохоронці заблокували одразу чотири оборудки. Серед фігурантів — шестеро місцевих мешканців, які за гроші допомагали ухилянтам «зеленкою» тікати до Придністров’я.

Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у військову форму, щоб довезти їх до кордону. За це «просили» 5 тисяч доларів.

Інших — ховали в багажниках авто. Вартість «послуги» становила 4 500 доларів.

Крім того, затримано 27-річного одесита, який на власному комп’ютері підробляв довідки з тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних. За свої «послуги» він вимагав 5 тисяч доларів з кожного ухилянта.

Черкащина

У Черкаській області викрито 50-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК на території регіону.

Буковина

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину через ліси. Їхні «послуги» коштували від 7 000 євро до 14 000 доларів.

Тернопіль

У Тернополі військові контррозвідники СБУ затримали працівника місцевого комунального підприємства, який «знімав» ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої зв’язки в ТЦК.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, де найчастіше ухилянти намагаються перетнути кордон і чому Польща — не варіант.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie