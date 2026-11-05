"Прайс" за ґратами: ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів операції "Карфаген"

Володимир Ценов на суді / © Центр протидії корупції

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову, який фігурує у новому розслідуванні в межах операції «Карфаген». На час слідства він перебуватиме під вартою, однак зможе вийти на волю в разі внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, яке відбувалося у приміщенні суду в Києві.

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Під час розгляду клопотання прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на триманні Ценова під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Свою позицію вони аргументували ризиками втечі підозрюваного та можливого тиску на учасників слідства.

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Натомість сторона захисту просила суд обрати м’якший запобіжний захід — домашній арешт із заставою у 998 тис. грн.

За результатами розгляду суд постановив узяти Ценова під варту, визначивши альтернативою заставу в розмірі 15 млн грн.

Ценов, відомий за матеріалами НАБУ під псевдонімом «Прайс», фігурує у справі про діяльність злочинної організації, викритої в межах масштабної операції «Карфаген». Його підозрюють за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — в участі у злочинній організації з використанням службового становища та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

За версією слідства, Ценов міг забезпечувати прикриття мережі шахрайських колцентрів і гарантувати відсутність обшуків з боку поліції.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

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