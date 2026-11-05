ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

"Прайс" за ґратами: ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів операції "Карфаген"

Підозрюваний високопосадовець Нацполіції зможе вийти на волю в разі внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Ценов на суді

Володимир Ценов на суді / © Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову, який фігурує у новому розслідуванні в межах операції «Карфаген». На час слідства він перебуватиме під вартою, однак зможе вийти на волю в разі внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, яке відбувалося у приміщенні суду в Києві.

Під час розгляду клопотання прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на триманні Ценова під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Свою позицію вони аргументували ризиками втечі підозрюваного та можливого тиску на учасників слідства.

Натомість сторона захисту просила суд обрати м’якший запобіжний захід — домашній арешт із заставою у 998 тис. грн.

За результатами розгляду суд постановив узяти Ценова під варту, визначивши альтернативою заставу в розмірі 15 млн грн.

Ценов, відомий за матеріалами НАБУ під псевдонімом «Прайс», фігурує у справі про діяльність злочинної організації, викритої в межах масштабної операції «Карфаген». Його підозрюють за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — в участі у злочинній організації з використанням службового становища та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

За версією слідства, Ценов міг забезпечувати прикриття мережі шахрайських колцентрів і гарантувати відсутність обшуків з боку поліції.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie