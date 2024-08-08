"Предʼявити чек": Кудрицький пояснив, навіщо оцінюються збитки від російських атак по енергосистемі

"Укренерго" і "Нафтогаз" уже багато років перебувають у процесі судових позовів до Росії.

Україна повинна проводити експерту оцінку збитків в держаній енергосистемі, які були завдані російськими ракетними обстрілами, оскільки це буде приводом потім "предʼявити чек" агресорам в міжнародних судах.

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Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Суспільне.

"Коли ми говоримо про підрахунок збитків, ця справа робиться не тільки для того, щоб ми всі осягнули "глибини глибин" і масштаби наших проблем. Також ця справа повинна робитися для дуже практичної, прагматичної, конкретної мети: ми повинні будемо – і вже маємо починати насправді це робити – пред’являти чек агресору", - заявив голова "Укренерго".

Крім того, він нагадав, що "Укренерго" і "Нафтогаз" уже багато років перебувають у процесі судових позовів до Росії, яка незаконно присвоїла собі активи даних компаній.

"І в цьому процесі потрібно буде не просто показати якісь бухгалтерські реєстри з первісною і залишковою вартістю активів, правовстановлюючими документами на ці активи. Треба буде реально представити тонни – я зараз кажу без жартів і перебільшень – тонни доказів. Тому, коли ми говоримо про цифри, дуже важливо, щоб ми залишали якомога менше місця для припущень і суджень – і якомога більше базували їх на фактах і безсумнівних висновках", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буданов розповів, чи може Росія повністю знищити українську енергосистему.

Крім того, ми також інформували, що Україна домоглася арешту замку в Італії, що належав бізнесмену російського походження.

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