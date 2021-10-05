Представилися службою безпеки: у Вінниці СБУ викрила телефонних шахраїв, які вкрали мільйони гривень

Представилися службою безпеки: у Вінниці СБУ викрила телефонних шахраїв, які вкрали мільйони гривень

Щомісячний обіг call-центру перевищував шість млн гривень.

У Вінниці правоохоронці викрили шахраїв, які через підпільні call-центри викрадали гроші українців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Нелегальний бізнес організував місцевий мешканець. У центрі Вінниці він орендував офісне приміщення, в якому обладнав шахрайський центр і залучив до роботи в ньому 25 вінничан.

Протягом чотирьох місяців шахраї телефонували українцям, представлялися працівниками служби безпеки банків або правоохоронних органів, після чого виманювали у людей їхні персональні дані. В свою чергу тих, хто не вівся на обман, "оператори" провокували самостійно перераховувати гроші на шахрайські рахунки.

Під час обшуків в фейковому call-центрі правоохоронці вилучили і направили на експертизу 100 одиниць комп'ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, а також документацію і чорнові записи з даними банківських карт.

“Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій”, — додали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області медпрацівниця торгувала фейковими міжнародними сертифікатами про проходження вакцинації.

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