Представився братом-близнюком: у Хмельницькій області затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку

Крім іншого, він підозрюється у замаху на вбивство.
На Хмельниччині правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. Громадянин підозрюється у хибному повідомленні про терористичний акт, а також у замаху на вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.
Чоловік-іноземець ховався від правоохоронців в Україні. До нашої країни він в'їхав завдяки документам свого брата-близнюка. Під час обшуків у нього вдома правоохоронці знайшли та відправили на експертизу документи на ім'я затриманого та на ім'я його брата.
"За фактом привласнення документів відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 КК України. “Розумника” затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває оформлення процесуальних документів", — підкреслили в прессслужбі Департаменту карного розшуку.
Читайте також:
- Сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку розповіли про поведінку її матері.
- У центрі Києва вщент згоріла піцерія Mammamia.
- Міністри не прийшли до Ради на розгляд власних відставок.