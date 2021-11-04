Представився братом-близнюком: у Хмельницькій області затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку

Представився братом-близнюком: у Хмельницькій області затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку

Крім іншого, він підозрюється у замаху на вбивство.

На Хмельниччині правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. Громадянин підозрюється у хибному повідомленні про терористичний акт, а також у замаху на вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Чоловік-іноземець ховався від правоохоронців в Україні. До нашої країни він в'їхав завдяки документам свого брата-близнюка. Під час обшуків у нього вдома правоохоронці знайшли та відправили на експертизу документи на ім'я затриманого та на ім'я його брата.

"За фактом привласнення документів відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 КК України. “Розумника” затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває оформлення процесуальних документів", — підкреслили в прессслужбі Департаменту карного розшуку.

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