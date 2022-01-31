Представився сином: у Волинській області чоловік побив пенсіонерку та вкрав у неї 10 тисяч доларів

Підозрюваному загрожує до восьми років в'язниці.
У Волинській області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні пенсіонерки. У старенької він вкрав 10 тисяч доларів.
Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.
Як стало відомо, чоловік зателефонував 65-річній пенсіонерці та представився її синок. Злочинець сказав, що потрапив у ДТП і йому потрібні гроші на лікування. Після чого нібито передав слухавку "лікарю".
Той на запитання жінки не відповідав, а лише по колу повторював інформацію про аварію.
“Через деякий час до пенсіонерки завітав нібито знайомий лікаря, якому вона повинна була віддати грошові кошти. “Спритник” почав видирати кошти з рук потерпілої, а потім бив кулаками по різним частинам тіла, після чого забрав збереження і з місця події втік”,— розповіли в пресслужбі департаменту карного розшуку.
Загалом злочинець вкрав 10 тисяч доларів. Проте згодом правоохоронці його затримали та повідомили про скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (“Грабіж”) КК України. Підозрюваному загрожує до восьми років в'язниці.
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