Представлялися "антикорупціонерами": на Вінниччині шахраї продавали посаду ректора одного з університетів

Під час реалізації оборудки один із підозрюваних представлявся керівником так званого “відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області.

В Україні затримали фейкових “антикорупціонерів”, які продавали посаду ректора одного з Вінницьких університетів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці затримали двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти.

“За 50 тисяч американських доларів вони обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями “антикорупційних органів”. Для “вирішення питання” шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади. Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини “обумовленої” суми у розмірі 20 тисяч доларів США. Потім було затримано його спільника”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що під час реалізації оборудки один із підозрюваних представлявся керівником так званого “відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області”. Інший – очільником вигаданого ”антикорупційного комітету при Верховній Раді України”. Водночас жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають.

“Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що Буданов розповів, як загибель Пригожина вплинула на "вагнерівців" в Україні.

Читайте також: