Представлялися працівниками банку: штурмом у Миколаєві поліцейські припинили роботу підпільного колл-центру

Колл-центр працював в одному з офісних центрів у самому середмісті.

Штурмом у Миколаєві поліцейські зі спецпризначенцями припинили роботу колл-центру, де оператори виманювали у громадян дані банківських карток і потім знімали з їхніх рахунків усі кошти.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що на момент штурму в офісі було 30 працівників. Їхньою задачею було телефонувати людям, представлятися працівниками банку і, використовуючи психологічну маніпуляцію, якій їх спеціально вчили, виманювали особисті дані банківських карток. Після цього миттєво виводили з них гроші.

Організувала бізнес мешканка іншого регіону за допомоги двох миколаївців. Поліція вилучила з шахрайського колл-центру понад 100 комп'ютерів ,три десятки телефонів та бухгалтерію. Нині встановлюють кількість ошуканих людей. І попереджають - як не стати жертвами шахраїв.

"За жодних умов не розкривайте таких реквізитів своїх карток - це банківський смс пароль, дату видачі картки та CVV-код. Як захистити - припинити розмову та самостійно зателефонувати до банку або звернутися до найближчого відділення. Не виконувати в банкоматі або терміналі ніяких операцій, які вам надходять телефоном", - наголосила Ганна Забєліна, начальниця відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці припинили діяльність підпільного телекомунікаційного центру у Києві. Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проєктах. Від початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн. вкладників.

Новини України: штурмом у Миколаєві поліцейські припинили роботу колл-центру

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