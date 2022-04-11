Представництво Європейського союзу відновило роботу в Києві: фото

У Києві підняли стяг ЄС.

Представництво Європейського союзу у понеділок, 11 квітня, повідомило про відновлення своєї роботи в столиці України.

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"ЄС повернувся до Києва", - йдеться у повідомленні.

ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що італійські дипломати повернуться до Києва вже після Великодня.

Також усі співробітники посольства Туреччини, які перед початком російського вторгнення виїхали до Чернівців, вернулися назад до Києва і виконують свою дипломатичну роботу.

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