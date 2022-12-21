Представники Червоного Хреста потрапили до місць утримання українських полонених на території Росії

У які саме місця утримання українських полонених в РФ потрапили представники Червоного Хреста - невідомо.

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста днями потрапили на місця утримання українських полонених на території Росії.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими за підсумками онлайн-зустріч з родинами полонених захисників з полку "Азов", які об’єдналися у громадську організацію "Жінки зі сталі".

"Представник Координаційного штабу повідомив, що МКЧХ днями вдалося потрапити в місця утримання наших полонених на території РФ. У які саме – представники Червоного Хреста не повідомляють. Також, за інформацією МКЧХ, близько 120 наших захисників у неволі отримали теплі речі й засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

Під час цієї онлайн-зустрічі рідні "азовців" нарікали, що листи не доходять до полонених. Раніше була домовленість, що МКЧХ організує відправлення листів від рідних до полонених, яких визнала Росія.

"Попри те, що під час виходу з "Азовсталі" МКЧХ анкетував наших захисників, Росія офіційно не визнає їх полоненими. Тому листи "азовцям", на жаль, не передаватимуть. Ми працюємо, щоб це виправити. Листи в РФ на останньому етапі розсилає російське Міністерство оборони – вся відповідальність за це на ньому. Звільнені полонені кажуть, що послань від рідних не отримували", - сказала представниця Національного інформаційного бюро.

Звільнення полонених

1 грудня Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 50 українських захисників. Серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки. Наймолодшому зі звільнених героїв виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Після цього обміну президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з полону повернулися вже понад 1319 героїв. "Не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей", - сказав тоді глава держави.

Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективу звільнення з полону захисників "Азовсталі".

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