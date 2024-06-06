Представники обласних ТЦК не з'явились на засідання ТСК у ВР: має вигляд як скоординовані дії "згори" – Фріз

Сьогодні, 5 червня, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Представники обласних ТЦК на нього не з'явились.

Про це написала народна депутатка Ірина Фріз.

За словами політикині, кожного дня в новинах дедалі більше новин про правопорушення з боку представників ТЦК та СП, інтернет переповнений відеозаписами з "пакуванням" у "бусіки" особами у військовій формі. На жаль, зафіксовано не поодинокі випадки смертей чи каліцтва військовозобов’язаних в ТЦК та СП.

"І в цей же самий час, в порушення чинного законодавства, не зважаючи на попереднє і завчасне запрошення у форматі або відеоконференції, або особистої присутності – ВСІ голови обласних ТЦК та СП не доєднались до участі у розслідуванні правопорушень, в тому числі в їхніх підрозділах", – написала Фріз.

ТСК завершила своє засідання так і не розпочавши його, у зв’язку з відсутністю осіб які мали перед нею бути заслуханими.

"Причини неявки – невідомі, але виглядають як скоординовані "згори" дії", – вважає народна депутатка.

Вона додала, що представнику Міністерства оборони було доведено рішення ТСК, про те що, якщо на наступне засідання голови обласних ТЦК та СП не з'являться, то буде спрямоване колективне депутатське звернення до ДБР, щодо перешкоджання депутатській діяльності за ст. 351 ККУ та звернення до Національної поліції про примусове доставлення даних осіб на засідання ТСК.

Нагадаємо, у соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними. Треба розуміти, що значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій.

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