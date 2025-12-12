Предстоятель ПЦУ допоміг зібрати на потреби ЗСУ 4 млн грн

Митрополит Епіфаній з копією Томоса про автокефалію ПЦУ / © Православна Церква України

Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, прибув до Івано-Франківська, щоби підтримати ювілейний Х благодійний аукціон. Загалом за його сприяння вдалося зібрати 4 млн грн на підтримку захисників України.

Про це повідомили у ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ передав для збору коштів унікальну ікону святителя Миколая Чудотворця, яку було реалізовано на аукціоні за 1 млн грн.

© Православна Церква України

Другим знаком підтримки стала історична світлина зі Вселенським патріархом Варфоломієм, зроблена під час його візиту до Києва 24 серпня 2021 року.

© Православна Церква України

Підписи обох архієреїв Православної церкви перетворили її на безцінний символ духовної незалежності України. Цю світлину на аукціоні у Львові придбали також за мільйон гривень.

© Православна Церква України

Окрім того, копія Томоса про автокефалію ПЦУ, підписана митрополитом Епіфанієм, була передана волонтерам «Пташки Перемоги» та придбана також на аукціоні у Львові за 2 млн грн.

Таким чином всього за тиждень вдалося зібрати 4 мільйони гривень, які підуть на підтримку ЗСУ.

У ПЦУ зазначили, що митрополит Епіфаній постійно підтримує українських воїнів як духовно, так і своїми діями.

