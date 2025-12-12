- Дата публікації
Предстоятель ПЦУ допоміг зібрати на потреби ЗСУ 4 млн грн
Копію Томоса про автокефалію ПЦУ, підписану митрополитом Епіфанієм, продали на аукціоні за 2 млн грн.
Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, прибув до Івано-Франківська, щоби підтримати ювілейний Х благодійний аукціон. Загалом за його сприяння вдалося зібрати 4 млн грн на підтримку захисників України.
Про це повідомили у ПЦУ.
Предстоятель ПЦУ передав для збору коштів унікальну ікону святителя Миколая Чудотворця, яку було реалізовано на аукціоні за 1 млн грн.
Другим знаком підтримки стала історична світлина зі Вселенським патріархом Варфоломієм, зроблена під час його візиту до Києва 24 серпня 2021 року.
Підписи обох архієреїв Православної церкви перетворили її на безцінний символ духовної незалежності України. Цю світлину на аукціоні у Львові придбали також за мільйон гривень.
Окрім того, копія Томоса про автокефалію ПЦУ, підписана митрополитом Епіфанієм, була передана волонтерам «Пташки Перемоги» та придбана також на аукціоні у Львові за 2 млн грн.
Таким чином всього за тиждень вдалося зібрати 4 мільйони гривень, які підуть на підтримку ЗСУ.
У ПЦУ зазначили, що митрополит Епіфаній постійно підтримує українських воїнів як духовно, так і своїми діями.
Нагадаємо, під час російської повітряної атаки на Полтаву постраждав Свято-Миколаївський храм Православної церкви України. Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.