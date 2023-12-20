"Прекрасний акустичний супровід "бавовни": радник мера Маріуполя про чергові вибухи та реакцію росіян

До Маріуполя завітала чергова "бавовна". Гучно було у різних районах міста.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вибухи пролунали у Кальміуському районі. Як іронічно підкреслив радник, аглофабрика вже збила розміщенням окупантів частину.

"Мирний приймає естафету світломузикою під прекрасний акустичний супровід "бавовни". А над Кам'янським весело пролітають ракети.

Доброго вечора, м**Zота. Ми з України", – написав Андрющенко.

Радник очільника міста наголосив: це ще не кінець.

Тим часом, додав Андрющенко, росіяни чистять чати у телеграм-каналах, аби люди не дізнались правду.

"Ну-ну. Швидкі теж сховаєте?", – риторично запитав він.

Нагадаємо, Маріуполь наразі перебуває в окупації російських загарбників. Символіка, яку вони розташували у місті, якнайкраще передає всю суть РФ.

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