Прем’єр Чехії зробив важливу заяву про 155-мм снаряди для України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що Україна отримає близько 500 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів до кінця поточного 2024 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Петра Фіали, згадане постачання буде здійснене в межах так званої “чеської ініціативи”, яка на цьому, однак, не закінчиться.

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"Наразі безпосередню участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів беруть 15 країн, і ми віримо та робимо максимум, щоб інші держави приєдналися, а нинішні країни продовжили свою підтримку наступного року", - наголосив він.

Прем’єр-міністр Чехії також зазначив, що боєприпаси для української армії будуть надходити "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

Він також наголосив, що Чехія щороку надає Україні "сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів".

Чехія передаватиме до 100 тисяч боєприпасів на місяць!

Нагадаємо, у межах чеської ініціативи вже протягом липня-серпня Україна отримає нову партію боєприпасів. Йдеться про 100 тисяч снарядів.

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