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Прем’єр Чехії зробив важливу заяву про 155-мм снаряди для України

Прем’єр Чехії зробив важливу заяву про 155-мм снаряди для України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала / Фото: Associated Press

"Чеська ініціатива" триватиме й наступного року.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що Україна отримає близько 500 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів до кінця поточного 2024 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Петра Фіали, згадане постачання буде здійснене в межах так званої “чеської ініціативи”, яка на цьому, однак, не закінчиться.

"Наразі безпосередню участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів беруть 15 країн, і ми віримо та робимо максимум, щоб інші держави приєдналися, а нинішні країни продовжили свою підтримку наступного року", - наголосив він.

Прем’єр-міністр Чехії також зазначив, що боєприпаси для української армії будуть надходити "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

Він також наголосив, що Чехія щороку надає Україні "сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів".

Чехія передаватиме до 100 тисяч боєприпасів на місяць!

Чехія передаватиме до 100 тисяч боєприпасів на місяць!

Нагадаємо, у межах чеської ініціативи вже протягом липня-серпня Україна отримає нову партію боєприпасів. Йдеться про 100 тисяч снарядів.

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