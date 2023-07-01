Прем’єр Іспанії прибув до Києва у перший день головування країни в Раді ЄС (відео)

Іспанія від 1 липня починає головувати у Раді ЄС. У цей день прем'єр країни вирішив відвідати Україну.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це він повідомив 1 липня у своєму твітері.

Так, на своїй сторінці Педро Санчес опублікував кадри з київського вокзалу.

"Вже в Києві. Я хотів, щоб перший захід іспанського головування в Раді ЄС був в Україні, разом з Володимиром Зеленським. Я передам його уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ, доки мир не повернеться в Європу", - написав прем’єр Іспанії.

Прем'єр-міністр Іспанії 1 липня прибув до Києва

Слід додати, що візит Санчеса було анонсовано під час онлайн-виступу президента Зеленського на засіданні Європейської ради.

Зазначимо, що від 1 липня Іспанія почала головувати у Раді Євросоюзу. Вона за ротаційним принципом змінила Швецію і триватиме це до кінця 2023 року.

Раніше в Іспанії наголошували, що пріоритетом їхнього головування в ЄС буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

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