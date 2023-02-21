Прем'єр-міністерка Італії Мелоні прибула до Києва: оголосить новий пакет допомоги

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні прибула до української столиці потягом з Перемишля.

Про це повідомляє La Repubblica.

Наразі відомо, що Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. У другій половині дня прем'єр-міністерка Італії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого відбудеться спільна пресконференція.

Ймовірно, Мелоні оголосить про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має прибути до України навесні. Увесь зміст пакета допомоги не розкривається, але, італійські ЗМІ раніше писали, що Італія не передаватиме Україні танки, бо не має їх у достатній кількості. Питання винищувачів F-16 також поки не буде обговорюватись.

"Sono onorata, doveroso essere qui". Così la premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev. #ANSA https://t.co/FNzHYjmCx1 pic.twitter.com/5JHF0V3PTg — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023

Слід додати, що перед цим, у понеділок 20 лютого, Мелоні відвідала Польщу, де зустрілась із польським колегою Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

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